Girona premia les bones pràctiques per a la reforma horària

L’Ajuntament de Girona impulsa la primera edició dels Premis Xarxa Gironina per a la Reforma Horària i Pacte del Temps a la ciutat de Girona, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer les bones pràctiques de les empreses en matèria de reforma horària. La proposta neix en el marc de la Xarxa per a la Reforma Horària de Girona, formada per més de 50 empreses. La iniciativa es divideix en tres categories: hàbits saludables, igualtat i conciliació, i eficiència. El període d’inscripcions estarà obert fins al 28 de febrer. El premi consistirà en un guardó que s’entregarà el 29 d’abril.

Entre les bones pràctiques que cita el consistori hi ha la direcció per objectius, que permet evitar la presència física dels treballadors a la feina; la flexibilitat horària, que ajusta la jornada laboral a les necessitats de les persones; la fixació d’un temps per als àpats en una franja horària saludable, o altres mesures que millorin l’eficiència i la productivitat de les empreses.

Els premis volen donar visibilitat “a les organitzacions de la ciutat que ja apliquen mesures per assolir una societat més saludable, justa i feliç a través d’una nova cultura organitzacional que posi els horaris, l’eficiència i la gestió del temps com a eix vertebrador de la seva estratègia”, assegura el consistori.

“La celebració d’aquests premis és un pas més en la nostra aposta per impulsar les mesures que incentivin i fomentin la reforma horària a la ciutat i demostra la voluntat ferma de l’Ajuntament per seguir incidint i liderant el canvi en aquest àmbit, puntal per millorar la productivitat i la qualitat de vida de les empreses i el seu personal”, indica la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana.