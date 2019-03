Girona proposa rellegir “les 7 magnífiques” de la literatura

L’escriptor i crític literari Jordi Galves comença avui (Casa de Cultura de Girona, 19.30 h), amb Murasaki Shikibu, una lectura pública, comentari de text i debat obert d’algunes de les millors pàgines de la literatura universal escrita per dones en un cicle titulat Les 7 magnífiques de la literatura universal. Es tracta d’un “exercici pràctic de lectura crítica, apassionada i contrastada” per on desfilaran també Anna Comnena, Maria de França, Jane Austen, Emily Dickinson, Marguerite Youcenar i Elfriede Jelinek.

El cicle s’inicia amb l’obra Genji Monogatari, escrita al segle XI i que és considerada la primera novel·la de la història de la literatura universal. Murasaki Shikibu (978-1016) va viure durant el regnat de la dinastia Heian. El seu pare era funcionari i pertanyia a la noblesa. La producció literària de l’època tenia un caràcter aristocràtic i la cort era l’únic lloc on es conreava la cultura.

En el cicle, Jordi Galves ha inclòs Anna Comnena (1083-1153), una princesa bizantina que va rebre una educació erudita en literatura, història, geografia, mitologia i filosofia. L’ Alexíada és la història política i militar del regnat del seu pare, cosa que la converteix en la primera historiadora coneguda.

També és una pionera Maria de França (c. 1160-1215), la primera escriptora coneguda de la literatura francesa. Els Lais, inspirats en velles llegendes bretones, són 12 relats curts en vers, de to cortès i ambientats en un món fantàstic i meravellós.

Més coneguda pel gran públic és Jane Austen (1775-1817), novel·lista britànica que va viure en l’època georgiana i considerada una de les autores més influents de la literatura anglosaxona. Es parlarà de l’obra Orgull i prejudici, publicada el 1813 com una obra anònima.