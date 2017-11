Girona serà la gran capital gastronòmica durant tres dies

El Fòrum Gastronòmic, que se celebrarà entre el 19 i el 21 de novembre a Girona, creix prop d’un 40% respecte a l’edició passada i sumarà més empreses, més novetats i més oportunitats de negoci. El gran espai firal de la Devesa congregarà representants dels sectors de la distribució, la producció d’aliments i begudes, el foodservice i l’equipament i la maquinària, entre d’altres.

Hi haurà més de 250 empreses, de les quals més de 100 participaran per primera vegada en el Fòrum, amb presència internacional i empreses d’Itàlia, Holanda, França i Bèlgica.

A la fira es premiarà la innovació de les empreses participants a través dels premis InnoFòrum, patrocinats per la Cambra de Comerç de Girona, que reconeixeran el producte més innovador, el sabor més original i el packaging més creatiu d’entre els productes. Enguany, la regió portuguesa de Tamega i Sousa serà el territori convidat. El programa compta amb una notable representació de cuiners catalans, com Joan i Josep Roca (Celler de Can Roca), Paco Pérez (Miramar), Nandu Jubany (Can Jubany), Oriol Rovira (Els Casals), Marc Gascons (Els Tinars), Damian Allsop (Mimo d’en Damian), Lluís Costa (Vallflorida) i Rafa Zafra (Estimar). També hi participaran cuiners internacionals.

Els oficis alimentaris

El Fòrum Gastronòmic tornarà a dedicar als oficis alimentaris un espai, l’Agora, on es faran sessions al voltant del pa, del formatge, de l’embotit, de les fruites i verdures, dels vins i licors i de les conserves. També cal mencionar les nombroses demostracions culinàries que faran alguns dels membres del grup JRE (Joves Restauradors d’Europa), entre moltes altres activitats.

Tastos dels millors productes amb els principals experts

El món del vi ocupa un lloc preeminent al Fòrum Gastronòmic de Girona des de la seva primera edició, el 1999. A l’espai denominat Fòrum Vi hi participen els millors enòlegs, sommeliers, viticultors i prescriptors del món de l’enologia. En l’edició d’aquest any hi ha programada una sessió magistral a càrrec de Josep Roca, sommelier d’un celler únic, el d’El Celler de Can Roca, considerat un dels millors restaurants del món. Roca parlarà de les virtuts dels policultius i oferirà un exclusiu tast posterior.

També passaran pel Fòrum Vi les sommeliers Eva Pizarro (Fierro) i Ester Bachs (Vadevi.cat). Pizarro parlarà sobre maridatges, mentre que Ester Bachs, sommelier i directora tècnica dels premis Vinari, oferirà un tast dels cinc guanyadors dels Vinari d’enguany i ajudarà els assistents a entendre què els ha fet mereixedors d’aquest reconeixement.

El món de la cocteleria tindrà també presència al Fòrum amb Héctor Henche (Easy Mixers) i Javier Caballero, Xano Saguer i Jordi Butrón (Espai Sucre). També es parlarà sobre el servei de sala amb experts com Guillermo Cruz, del restaurant Mugaritz, i Toni Gerez, del Castell de Peralada.

Com en altres edicions, hi haurà l’espai Agora, dedicat als oficis alimentaris, amb sessions sobre diferents productes, entre els quals un vi natural de Banyuls elaborat de forma artesana.

A la fira del Fòrum hi haurà una destacada presència de diversos cellers que oferiran l’oportunitat de tastar una gran selecció de vins i caves catalans.