Girona ofereix la ciutat per acollir l'obra de Santiago Sierra

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha ofert els espais municipals de la ciutat per exposar l'obra 'Presos polítics espanyols contemporanis’, de Santiago Sierra, retirada de la galeria Arco de Madrid. Madrenas ha denunciat que la decisió de no exposar les fotografies d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez -que formaven part de la mostra- és un exemple "de la censura terrible que s'està vivint a l'estat espanyol i a Catalunya".

En declaracions als mitjans de comunicació, l'alcaldessa ha assegurat que "això ja no va d'independència, sinó que va de democràcia" perquè considera que, amb la retirada de part de l'exposició, s'han vulnerat dos drets fonamentals: "La llibertat artística i la llibertat d'expressió".

"No pot tornar a existir la censura a l'Europa democràtica del segle XXI, és molt greu, no entenc que tots els col·lectius del món de la cultura no estiguin sortint per mostrar la seva repulsa", ha criticat.

Per aquestes raons Madrenas ha ofert els espais municipals per acollir completa l'obra de Santiago Sierra. "Trobarem un lloc que honori l'exposició per retre homenatge a la llibertat artística i d'expressió", ha assegurat, abans d'afegir que Girona "sempre estarà a disposició de lluitar a favor de les llibertats i criticar la censura i la vulneració de drets fonamentals".