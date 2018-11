Girona tindrà més espais per Als sensesostre

Entre les accions previstes per l’Ajuntament de Girona en el marc del Pla de Fred 2018, un dels elements més destacats és la posada en funcionament d’un local, ubicat on hi havia el CDA de Pedret, que serveix com a punt de trobada i de relacions socials de les persones que viuen al carrer. Aquest espai va néixer fa un any i mig en el marc de les Trobades amb Sostre i té com a objectiu trencar amb la soledat i l’aïllament de les persones sense llar. Hi passen de mitjana una cinquantena de persones. El local funciona de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i els encarregats d’obrir i tancar són les mateixes persones voluntàries del projecte.

“Des de les administracions estem cridats a fer accions per protegir les persones més vulnerables, però ens volem allunyar del paternalisme i volem vehicular aquesta ajuda convidant aquestes mateixes persones a ser part de la solució, amb la seva complicitat i el seu compromís”, ha remarcat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. També s’habilitarà la planta baixa de l’edifici que ocupava la Uned, al carrer de Sant Josep, per acollir persones sense sostre a les nits. La planta baixa permetrà acollir 26 persones.