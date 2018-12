Girona tindrà per primera vegada un rei negre de veritat a la Cavalcada

62 anys. És el temps que ha calgut esperar perquè la Cavalcada de Girona tingui un rei negre sense pintar. Els organitzadors, els Manaies de Girona, defensen que, fins a aquest any, mai havien rebut candidatures de persones negres per fer de rei Baltasar i per això no n'havia sortit mai cap.

"Es proposa fer de reis a persones vinculades a Girona, ja sigui per mèrits o per la seva vàlua o per la seva aportació a la ciutat. Qualsevol persona pot presentar una candidatura i és la junta qui decideix qui farà de rei, i fins a aquest any, mai ningú havia proposat una persona de color", ha explicat el president dels Manaies, Narcís Reixach, que ho ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio i ho ha confirmat a l'ARA.

De fet, aquest any per primera vegada han rebut les candidatures de tres persones negres –de les vuit que s'han proposat– i la reunió de junta d'ahir va decidir que una d'elles faria de rei Baltasar. Ara bé, les persones que formen part de la comitiva del rei negre continuaran anant pintades.

"Cada any surten les mateixes persones a la Cavalcada i si algú hi vol sortir s'ha de posar a la llista d'espera. El que no podríem fer és treure'n persones que s'han guanyat un lloc i substituir-les per persones negres, perquè llavors estaríem discriminant", ha al·legat Reixach.

La decisió d'aquest any ha estat llargament reivindicada a la ciutat, i més des que l'any passat es va fer pública una fotografia a les xarxes en què es veia una noia negra pintant un noi blanc que formava part de la Cavalcada de Reis de Girona. A més, fa pocs dies l'entitat Casa Nostra Casa Vostra va engegar la campanya #BaltasarDeVeritat per reclamar als ajuntaments i comissions que deixin de pintar de negre les persones de la carrossa del rei Baltasar.

La Cavalcada de Reis de Girona fa 62 anys que l'organitza els Manaies de Girona i està formada per més de 300 persones. Una de les seves particularitats és que és una Cavalcada "medieval", és a dir, que no hi ha vehicles motoritzats, sinó només cavalls. Una característica que està "en perill", segons ha reconegut el president dels Manaies, que ha lamentat que hi hagi protectores d'animals que demanin que no s'utilitzin cavalls a les cavalcades. "Si en treuen els animals, adeu a la Cavalcada de Girona! Perquè es perdrà tota la gràcia", ha advertit.