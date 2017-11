Girona viurà demà una Nit del Voluntariat sense polítics

La 12a Nit del Voluntariat que se celebra demà al pavelló municipal de Fontajau de Girona no tindrà cap polític convidat. Maria Solés, coordinadora gironina de la Federació Catalana de Voluntariat Social, explica que es van plantejar suspendre l’acte com a protesta per la detenció del govern català, però al final va pesar més l’afany de “voler agrair als voluntaris la seva feina i oferir-los un reconeixement”, i per això no es convidarà representants d’institucions. La Nit del Voluntariat preveu una assistència d’unes 700 persones, quan altres anys s’havia arribat al miler. “El moment polític fa que la participació costi més, perquè la gent ja està mobilitzada i fa moltes coses”, diu Solés.

La Nit premiarà aquest any la Fundació Antoni Serra Santamans, Eurofirms i el Festival Strenes. L’acte inclou actuacions de Joan Segalés, fundador de Vol Ras, i del Cor Gospel Girona sota la direcció de Xavier Thió. Els voluntaris podran tastar un bufet cuinat per la Fundació Ramon Noguera i servit pels joves del projecte Ksameu de Figueres i els joves del Casal dels Infants de Salt.

Existia cert neguit en algunes entitats sobre les subvencions aprovades el 2017 i que s’havien retingut amb la intervenció de la Generalitat, però sembla que la situació es resoldrà aviat. La federació ha constatat un increment creixent de voluntaris des de l’inici de la crisi, els anys 2009-2010. Que aquests voluntaris no siguin esporàdics sinó que tinguin una continuïtat és un mèrit que, segons Solés, s’ha d’atribuir al bon funcionament de les entitats. Es tracta de voluntaris que, entre altres serveis, ajuden els nens en l’estudi i acompanyen els avis o els discapacitats.