Gloria Gaynor celebrarà els 40 anys d’‘I will survive’ a Roses

La cantant nord-americana Gloria Gaynor celebrarà els 40 anys del seu reconegut tema I will survive al festival Sons del Món - Vi & Music de Roses. El concert tindrà lloc el dissabte 4 d’agost a la Ciutadella de Roses i les entrades van sortir ahir a la venda. Gaynor és la primera confirmació del cartell de l’onzena edició d’aquest certamen empordanès, que s’ha consolidat com un dels festivals més eclèctics i personals de l’estiu dels molts que se celebren a les comarques gironines.

I will survive és una cançó considerada un clàssic de l’empoderament femení. Per primera vegada s’escrivia una lletra des del punt de vista d’una dona, que feia veure a l’examant que era lliure i podia continuar endavant sola. Publicada l’any 1978, va rebre un dels únics Grammy que s’han concedit a la música disco. Aquesta cançó encara es pot sentir actualment a les discoteques i s’ha convertit en un clàssic indiscutible. També per com l’ha agafat com a himne el col·lectiu homosexual.

Una diva en plena forma

Gloria Gaynor està considerada com una de les dives de la música disco dels 70 i 80 gràcies a èxits com ara Never can say goodbye, I am what I am, Reach out I’ll be there o Can’t take my eyes off you, cançons que segurament sonaran al concert de Roses. També és una artista respectada per la seva lluita en campanyes benèfiques a favor de diferents col·lectius en risc d’exclusió social.

Amb 69 anys, Gaynor continua fent gires mundials amb un repertori que fa ballar el seu públic. Moltes de les seves cançons acostumen a formar part de les llistes d’imprescindibles que elaboren les revistes musicals. L’actuació a Roses en el marc del festival Sons del Món serà l’única que la cantant farà aquest estiu a la Costa Brava. Aviat s’anunciarà la resta del cartell del festival.