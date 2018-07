Gòspel a Castelló d’Empúries

JEANE MANSON, reconeguda cantant nord-americana, juntament amb The Gospel For All, farà dimarts 17 de juliol a les 19h un concert de gòspel únic a la basílica de Castelló d’Empúries. Tot i que va començar com a actriu al cinema, actuant amb gent com Mickey Rooney i Charles Bronson, s’ha dedicat a la música amb gran èxit. El 1976 va convertir en número 1 a França, Espanya i altres països Avant de nous dire adieu, i el 1979 va representar Luxemburg al Festival d’Eurovisió. Amb 40 anys de carrera, 25 àlbums, 500 cançons i 30 milions de discos venuts, Manson ha viscut molts anys a França i des de fa pocs anys s’ha instal·lat a l’Empordà, concretament a Peralada. El concert de dimarts és una mena de presentació oficial, on viu ara, amb el gènere que treballa els últims anys.