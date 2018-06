Guardó per a l’EspaiZero d’Olot

L’EspaiZero, el primer edifici 100% autosuficient energèticament a tot l’estat espanyol, creat per l’enginyeria d’Olot Wattia Innova, ha guanyat el premi al millor projecte d’energia que atorga l’Associació d’Enginyers d’Energia d’Espanya. Aquest reconeixement forma part dels premis AEE a l’excel·lència en matèria energètica que es van lliurar ahir al Congrés d’Enginyeria Energètica - IENER, a Madrid.

Inaugurat el 2013, l’EspaiZero olotí ha demostrat que amb l’aplicació d’una relació de mesures d’estalvi, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni correctament, es pot aconseguir un consum energètic zero. L’edifici compta amb geotèrmia per a la producció d’energia tèrmica. Per a la generació d’energia elèctrica s’ha instal·lat un sistema solar fotovoltaic dimensionat per gaudir d’autonomia tot l’any. L’energia elèctrica es consumeix al moment de ser produïda i se n’emmagatzema el sobrant en bateries perquè es pugui utilitzar quan faci falta.