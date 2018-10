La Guia Peñín 2019 qualifica d'excel·lents un 35% del vins DO Empordà

Resultat excepcional dels vins de la DO Empordà a la Guía Peñín 2019, que s'acaba de publicar. Un 35% dels 241 vins empordanesos puntuats a la prestigiosa publicació assoleixen la categoria d'excel·lent (entre 90 i 94 punts). En total són 83 vins de la DO Empordà els que assoleixen aquesta qualificació d'excel·lència, un més que a la guia del 2018 i el doble respecte als 43 del 2015. A més, per segona vegada a la història, un vi empordanès assoleix la qualificació d'excepcional (entre 95 i 100 punts). De la resta de vins puntuats, la pràctica totalitat reben la nota de molt bons (entre 85 a 89 punts).

Els vins més ben puntuats

El més ben valorat és el vi negre Perelada Aires de Garbet 2015, del celler Perelada, que obté 95 punts. A continuació figuren tres vins amb 94 punts: dos també del celler Perelada -el negre Finca Garbet 2015 i el dolç Perelada Garnatxa de l'Empordà 12 anys- i un del celler Vinyes dels Aspres -el dolç Bac de les Ginesteres-. Un total de 13 vins reben una puntuació de 93 punts.

Els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la Guia Peñín del 2019, amb el 50% del total. A continuació, hi figuren els vins blancs, amb un 31'8%; els dolços, amb un 15%, mentre que els rosats i escumosos, concentren el 2% i l'1'2%, respectivament.

Els cellers més ben valorats

El celler que aconsegueix més excel·lents és Peralada amb 15 vins, seguit de Vinyes d'Olivardots amb 9, del Celler Cooperatiu d'Espolla amb 8, Mas llunes amb 7, Espelt amb 6, i Vinyes dels Aspres i Martí i Fabra, amb 5. La Guia Peñín valora els vins de 27 cellers DO Empordà, 20 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent, pràcticament els mateixos resultats de l'edició vigent.

Sobre les característiques generals dels vins, els autors de la guia asseguren que els blancs són "frescos, fàcils de beure i saborosos"; dels negres en destaquen que s’ha passat d’elaborar vins novells a "bolcar-se en la creació de vins de criança, amb molt d’equilibri entre fruita i fusta i saborosos matisos balsàmics"; dels dolços en remarquen "la dolçor i pastositat en boca", i, finalment dels rosats apunten que són "frescos, fruitals i de bona acidesa".

Reconeixements a la qualitat

Les bones puntuacions de la Guía Peñín s'afegeixen al resultat històric que els vins empordanesos van assolir als Premis Vinari 2018. En la recent edició d'aquests guardons, vins de la DO Empordà es van endur la màxima distinció, el Vinari d'Or, en tres de les set categories de vins. Concretament, el Mas Pòlit 2016; del celler Mas Pòlit, de Vilamaniscle, va obtenir el Vinari d'Or al millor negre de criança; el Gresa Expressió 2010, del celler Vinyes d'Olivardots, de Capmany, es va endur el Vinari d'Or al millor negre de guarda, mentre que el Torre de Capmany Garnatxa d’Empordà Velles Soleres, del celler Pere Guardiola, de Capmany, va ser guardonat amb el Vinari d'Or al millor vi dolç.