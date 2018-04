Hi haurà esmorzar literari?

Escriptors, llibreters, editors i altres espècies del món literari tenen una cita ineludible cada diada de Sant Jordi al matí a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquest any corre la brama que no hi haurà aquest esmorzar. Un dels que ha aixecat la llebre és l’editor Quim Curbet, que ha enviat un correu on proposa, en cas que no se celebri, reunir igualment el món literari a la mateixa seu de Cultura del carrer Ciutadans. Al mateix correu, Curbet afirma: “Aquest any no hi ha Govern, ni delegat de la Generalitat, ni delegat de Cultura, que ens pugui convidar a l’esmorzar que ja era tradicional a la Casa Solterra. Estaria bé que hi anéssim igualment, el dia de Sant Jordi a 2/4 de 10 del matí al carrer Ciutadans. Què us sembla?”. Suposem que durant els pròxims dies s’aclariran les incògnites i tothom sabrà si la Casa Solterra acollirà l’acte.