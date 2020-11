Homenatge a Enric Ansesa

GIRONA RET HOMENATGE a l’artista Enric Ansesa amb quatre exposicions que ressegueixen els prop de seixanta anys de la seva trajectòria artística. Els espais expositius que acullen el projecte, comissariat per Antoni Álvarez de Arana, són El Bòlit, el Museu d’Art, la Casa de Cultura i el Museu d’Història. La primera de les exposicions s’obre aquest divendres a El Bòlit. Les diferents exposicions recullen el testimoniatge de la mostra que a primers d’any es presentava al centre Can Framis de la Fundació Vila Casas de Barcelona, on es va poder veure una primera gran retrospectiva de l’obra d’Ansesa. Enric Ansesa (Girona, 1945) és un dels referents de l’art català contemporani. Ansesa ha convertit el color negre i l’abstracció en senyal identitari del seu treball.