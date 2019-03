Homenatge de la UdG a l’activista Teresa Juvé

Teresa Juvé, filòloga, pedagoga i escriptora, represaliada pel franquisme i lluitadora des de l’exili, serà homenatjada a la Universitat de Girona dins els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona, organitzats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent i la Unitat de Compromís Social. Juvé, de 98 anys, ha sigut convidada per la UdG a una taula rodona i a una lectura de textos.

Amb l’objectiu de convidar a “eixamplar la perspectiva i a anar més enllà de la visió que el patriarcat ha imposat al llarg dels segles”, la UdG activarà aquest any, per primera vegada, les “aules obertes”, en què el professorat de la universitat introdueix la perspectiva de gènere en els continguts de les seves classes. Segons la UdG, “aquest és el punt de partida del que s’ha d’esdevenir en un futur pròxim a les aules, i s’alinea amb la tasca que ha fet durant el 2018 la Xarxa Vives d’Universitats, amb la publicació de les seves guies per introduir la perspectiva de gènere, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) impulsant el professorat per incloure-la de manera habitual”.

Per commemorar el Dia de la Dona, la UdG acollirà també actes organitzats per FEMenGIN, com la segona edició de l’Speed Networking, que és un espai en el qual visibilitzen les dones a l’enginyeria creant un punt de trobada entre les professionals consolidades i les futures enginyeres. D’altra banda, el GID sobre Transversalització de Gènere presentarà els resultats d’una diagnosi sobre aquesta transversalització als graus de ciències polítiques i de criminologia.