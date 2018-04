Enfilo el camí cap al castell d’Hostalric acompanyada pel cant de les caderneres. Un cop a dalt, a més de fer la recomanable visita al castell, gaudeixo de la formidable vista sobre la població i el seu entorn. El dia és assolellat i clar. No puc evitar dibuixar l’entramat de cases que es van fent petites en la llunyania, com un riu.

Dibuix i text: Montse Sanchiz (Urban Sketchers Girona)