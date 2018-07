Hostes amb molta barra

Vacances de luxe sense pagar ni un euro. És el que buscaven quatre homes i una dona, d’entre 27 i 29 anys i domiciliats al Regne Unit i Irlanda, que s’allotjaven en establiments de la zona de Platja d’Aro i Lloret de Mar i marxaven sense abonar l’import. En total van estafar uns 2.000 euros per estada. Els Mossos els han detingut com a presumptes autors dels delictes d’apropiació indeguda, estafa, contra la salut pública i conducció temerària. Van ser detinguts entre els dies 2 i 4 de juliol quan circulaven per Girona en un vehicle robat. Els agents van comprovar que feia dies que s’allotjaven en un hotel de luxe de Girona. A les tres habitacions que ocupaven hi van trobar claus de vehicles, pastilles (presumiblement èxtasi), ordinadors portàtils, fragments d’haixix i telèfons mòbils.