Impressió 3D per aïllar cèl·lules mare tumorals

Un equip de recerca en enginyeria biomèdica de la Universitat de Girona (UdG) ha aconseguit aïllar cèl·lules mare del càncer de mama més agressiu gràcies a la impressió 3D, cosa que permetrà avançar en la recerca de fàrmacs per a aquesta malatia. Anomenat ONCOen3D, el projecte de l’equip de la UdG és el primer de l’Estat que fa servir aquest sistema d’aïllament de cèl·lules mare de càncer de mama triple negatiu, que és el que provoca més recidives (recaigudes) en dones joves.

Membres de l’equip investigador van explicar ahir que a partir d’unes matrius tridimensionals de petites dimensions anomenades scaffolds (bastides), els científics poden visualitzar millor les cèl·lules tumorals, que es mantenen latents i provoquen recaigudes en les pacients. El fet de poder visualitzar les cèl·lules tumorals permet aïllar-les amb l’objectiu d’identificar els marcadors que poden reproduir el càncer i estudiar com eliminar-los.

El càncer de mama triple negatiu només es pot tractar amb quimioteràpia o radioteràpia, i al cap d’uns tres o quatre anys entre el 20% i el 30% de les pacients pateixen recaigudes, ja sigui perquè es reprodueix el tumor o perquè fa metàstasi a altres òrgans. “Això és així perquè hi ha cèl·lules mare que es mantenen latents”, va explicar ahir la coordinadora de l’equip biomèdic, Teresa Puig. Per això, els investigadors s’han centrat a trobar la manera d’aïllar-les per poder-les “bombardejar” i eliminar.

El mètode d’aïllament de cèl·lules tumorals utilitzat per aquest equip de la UdG només el fan servir tres grups de recerca més en tot el món, i permet reduir els costos de la investigació (i, per tant, incrementar la recerca oncològica).

Trobar biomarcadors

Un cop han aconseguit aïllar les cèl·lules mare d’aquest subtipus de càncer de mama, els investigadors se centraran en estudiar-les millor per trobar els biomarcadors que són els responsables dels tumors i poder-los atacar amb fàrmacs. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que l’aparició del tumor pot tenir relació amb el metabolisme dels àcids grassos. “Per tant, pensem que inhibint la fabricació d’aquests greixos, podríem erradicar-lo”, va indicar Puig.

Els resultats d’aquesta investigació ja s’han publicat en diferents revistes científiques com International Journal of Molecular Sciences o Polymers, i s’han presentat en diferents congressos internacionals.

L’equip de recerca del projecte ONCOen3 s’ha associat amb l’ICO i d’aquí poc també començaran a fer servir el mateix mètode amb un subtipus de càncer de pulmó. Serà la primera vegada que aquest sistema s’utilitzarà per estudiar aquest tipus de càncer.