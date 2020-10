Impuls a l’energia verda municipal

Actuacions d’estalvi energètic en enllumenat i instal·lacions i equipaments esportius, adquisició de vehicles elèctrics i punts de recàrrega i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques són alguns dels 387 projectes que 186 municipis de les comarques gironines impulsen per millorar l’eficiència energètica. Aquestes accions rebran 2,3 milions d’euros en sis línies de subvencions del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

“Ja fa temps que el nostre compromís per lluitar contra el canvi climàtic era evident a través de diferents programes europeus, com el Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible, ara transformat en el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, i el programa europeu BeEnergi”, ha destacat la diputada de Medi Ambient Anna Barnadas. “Aquest cop, el nombre de peticions de suport tècnic i econòmic dels ajuntaments per portar a terme accions de mitigació del canvi climàtic ha estat el més elevat de les últimes convocatòries”, ha explicat Barnadas.

La primera línia de subvencions, dotada amb 141.493,65 euros, permetrà impulsar 136 accions dirigides a la gestió de subministraments energètics municipals i a l’adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de les dades energètiques.

58 punts de recàrrega

En relació amb la segona línia, de promoció de la mobilitat elèctrica, s’han aprovat 37 actuacions per un valor de 291.498,50 euros, que consisteixen en l’adquisició de 19 vehicles elèctrics i la instal·lació de 18 punts de recàrrega més, que s’afegiran als 40 ja instal·lats a la via pública, amb un total de 96 connectors arreu de les comarques gironines. Pel que fa a la tercera línia, s’invertirà gairebé un milió d’euros (948.501,50 euros) en 131 accions per potenciar l’eficiència energètica als municipis, a través de millores en l’enllumenat interior i el dels equipaments esportius, d’actuacions en diferents instal·lacions públiques, així com en l’envolupant d’edificis que no tenen cap aïllament tèrmic en els seus sistemes de tancament.

Les sis actuacions de la quarta línia de subvencions, per valor de 173.059,04 euros, es dirigiran a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior. La cinquena línia se centra en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis o instal·lacions de propietat municipal. Dins aquesta línia es finançaran 73 actuacions, per valor de 610.992,28 euros.

Contra la pobresa energètica