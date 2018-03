Imputen un activista pel tall de l'AVE a Girona el 8-N

El jutjat d'instrucció 4 de Girona ha citat a declarar com a investigat un activista de 26 anys de Salt (Gironès) per haver participat en el tall de les vies de l'AVE a Girona durant la vaga general del 8-N, en el qual van participar fins a 10.000 persones. El seu advocat, Benet Salellas, ha explicat que l'acusen d'un delicte de desordres públics i que defensaran que "no va ser una acció violenta" sinó que va ser "un exercici de defensa dels drets civils i polítics".

L'imputat, Emanuel Donoso, de 26 anys, ha recordat que aquell dia hi havia més de 10.000 persones tallant les vies del tren i ha denunciat que els Mossos en cap moment el van identificar, sinó que l'han imputat a ell per la seva "militància". "Han agafat imatges de les càmeres de seguretat del TAV i ho han relacionat amb articles que he escrit contra el racisme", ha criticat aquest veí de Salt, que milita a l'Espai Antiracista de Salt i a l'Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona.

El 5 d'abril s'ha de presentar davant el jutjat d'instrucció número 4 de Girona, tot i que encara no ha decidit si ho farà. Per donar-li suport, s'han convocat dues concentracions. La primera, el dia 4 a les set de la tarda, i la segona, el dia 5 a les onze del matí a les portes dels jutjats.

Salellas ha avançat que tenen "poques esperances en la imparcialitat i la independència de la justícia espanyola" i ha advertit que "l'escalada repressiva" de l'Estat "ha tocat fons" perquè "es jutgen persones pel que pensen". L'advocat ha demanat a la ciutadania que es generi "una estratègia de solidaritat" per donar "una resposta unitària" a tots els casos. I com a exemple, ha esmentat el cas dels dos investigats gironins per un jutjat de Santa Coloma de Farners pel tall a l'AP-7 a l'altura de Vilobí d'Onyar (Selva) el mateix 8-N.

El tall a les vies de l'AVE a Girona durant el 8-N va durar unes dotze hores i va arribar a aplegar fins a 10.000 persones. Els manifestants van accedir a les vies a quarts de deu del matí, van tallar el trànsit dels combois de l'alta velocitat i no van aixecar la protesta fins ben entrat el vespre.

La roda de premsa, celebrada a la plaça del Vi amb mig miler de persones donant suport, ha acabat amb crits de "Jo també vaig tallar les vies". A la concentració també hi han participat membres de l'equip de govern de l'Ajuntament i la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.