El quinzè In-Somni de Girona confirma Eli Paperboy Reed, Marky Ramone, Zoo i Joana Serrat

260x366 Cartell del festival In-somni 2018 amb els primers noms confirmats Cartell del festival In-somni 2018 amb els primers noms confirmats

El festival In-Somni de Girona ha donat a conèixer els primers noms confirmats de la seva quinzena edició. L'esdeveniment es farà del 7 al 10 de juny i comptarà amb noms coneguts de l'escena independent nacional i internacional.

Un dels destacats és el nord-americà Eli Paperboy Reed. El de Boston presentarà nou àlbum, 'Eli & The True Lovers', on continua apostant per la barreja de música soul, pop i r&b.

També des dels Estats Units arribarà a Girona el grup Marky Ramone. Dos noms confirmats més són grups francesos: des de la Catalunya Nord actuaran Hellolisa i des de Besiers vindrà la banda Goualamas'k.

Les primeres confirmacions de l'In-somni les tanquen els valencians Zoo (amb el seu segon disc, 'Raval') i la catalana Joana Serrat (que també presentarà nou treball, 'Dripping Springs'). El festival posa a la venda 150 abonaments a 25 euros en oferta de llançament.