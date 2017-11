Independència simbòlica

En aquestes setmanes posteriors a la declaració de la República Catalana però que, davant la contundent resposta de l’Estat amb l’aplicació de l’article 155, amb mig Govern a la presó i l’altre mig a l’exili, no s’ha pogut encara prendre el control del territori, hi ha ciutadans que ja han començat pel seu compte a fer accions simbòliques per remarcar que la distància amb l’estat espanyol creix cada dia. Una d’elles ha estat aquest rètol a la carretera GI-623 que va penjar algú, indicant que Espanya queda a gairebé tres-cents quilòmetres d’aquell punt. Tenint en compte la virulència i impunitat amb què estan actuant els ultres d’extrema dreta espanyolista, que arrenquen cartells on tan sols hi diu “democràcia”, és possible que aquest simbòlic indicador ja no estigui penjat en aquest senyal.