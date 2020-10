Intervinguda marihuana en un mas valorada en 400.000 euros El Festival Càntut prepara nova edició amb aforaments limitats

Els Mossos d’Esquadra han localitzat en un mas de Palamós 1.744 plantes de marihuana i han detingut un matrimoni i el seu fill, i un home que presumptament s’encarregava de vigilar la plantació. Tots estan acusats de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. El mas és al passatge de la Pietat de la localitat de Sant Joan de Palamós. Les plantes estaven a diverses sales soterrades i ocultes sota la menjadora d’un galliner.

Durant l’escorcoll a la masia, els Mossos van intervenir 57 focus, 24 ventiladors, cinc extractors, quatre aparells d’aire condicionat, caixons per separar fulles, bombetes i productes potenciadors per a plantes. A més de les 1.744 plantes de marihuana, van intervenir 10,6 quilos de cabdells i substància triturada, així com 20.200 euros en efectiu ocults en una caixa de colònia, dues màquines de comptar bitllets, tres bàscules de precisió, una pistola detonadora i diferents anotacions referents al cultiu de les plantes.

Segons l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del ministeri de l’Interior, la droga està valorada en 400.000 euros.

El matrimoni detingut és de Palamós. La dona és una empresària coneguda a la població per negocis vinculats amb la moda. El fill té 19 anys. El quart detingut, originari de Mali, s’encarregava presumptament de mantenir i vigilar el cultiu.

Els detinguts, sense antecedents, han quedat en llibertat, amb retirada de passaport i l’obligació de signar cada mes al jutjat.

El festival de cançons de tradició oral Càntut de Cassà de la Selva va anunciar ahir que mantindrà l’edició d’aquest any, tot i que adaptarà el format dels concerts i dels espais a les mesures de seguretat establertes per fer front a la pandèmia de covid. El festival se celebrarà del 20 al 27 de novembre, amb un cartell que es donarà a conèixer a finals d’octubre.

Nou disc

A més del festival, el projecte Càntut presenta Vega, de Paula Grande i Anna Ferrer, que és el segon volum de la col·lecció de productes discogràfics amb repertori de tradició oral de les comarques gironines iniciada el 2016. El disc, que veurà la llum el 13 de novembre, ressegueix el rol de les dones en els últims anys a través de les cançons. El primer disc de la col·lecció, titulat Càntut, de Belda i Sanjosex, aplegava dotze cançons que els dos músics van interpretar en una cinquantena de concerts arreu dels Països Catalans.

El Festival Càntut va néixer el 2016 amb l’objectiu de recuperar les cançons de tradició oral i apostar per “una forma d’entendre la música més propera, allunyada dels grans escenaris”. Malgrat que és un festival amb poca trajectòria, s’ha consolidat com un referent de la música de tradició oral als Països Catalans. El festival inclou espectacles per a tots els públics. En les últimes edicions hi han actual Roger Mas, Maria Arnal i Marcel Bagés, Miquel Gil, Roba Estesa & Germà Negre o Joan Garriga & Carles Belda.