Isaki Lacuesta al Bòlit

El Centre Pompidou de París va acollir una retrospectiva del cineasta gironí Isaki Lacuesta en què es van presentar les videoinstal·lacions Les imatges eco i Els films dobles, coproduïdes entre el Bòlit de Girona, el Centre Pompidou, el departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut Ramon Llull. Del 25 de gener al 28 d’abril, el centre Bòlit de Girona les exposa de nou i hi incorpora dues peces més: la videoinstal·lació La tercera cara de la Lluna -creada especialment per a la capella de Sant Nicolau en col·laboració amb l’escultor gironí Pep Admetlla- i Lunaby, un videopoema dedicat a la Luna, filla del cineasta. El projecte compta també amb la col·laboració de l’Arts Santa Mònica, on s’exhibirà a partir del mes de maig.