Ítaca i Clownia completen cartells ambiciosos

El festival Ítaca celebrarà des del 20 d’abril fins al 7 de juliol la seva edició “més ambiciosa”, amb més d’una desena de concerts. El certamen creix en dates i també en poblacions, incorporant l’Escala (Alt Empordà) als seus escenaris de Púbol, Palafrugell i l’Estartit. El cap de cartell indiscutible serà Diego El Cigala, que protagonitzarà el concert de clausura el 7 de juliol a l’escenari de la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell. També hi actuaran Pegasus, Marc Parrot, Clara Peya, Núria Graham, Judit Neddermann, Guillem Roma i Pavvla. Aquests concerts se sumen als ja anunciats de Berri Txarrak, Albert Pla (que ja ha venut la meitat de les entrades), Doctor Prats, Zoo, Iseo & Dodosound with the Mousehunters, Lágrimas de Sangre, Suu, Vandal, Lildami, Serial Killerz i Carles Pérez (Flaixbac).

Oques grasses i la potent La-33

Per altra banda, el festival Clownia ha donat a conèixer també aquesta setmana el cartell de la sisena edició, que tindrà lloc a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) del 27 al 30 de juny. Oques Grasses, Joan Dausà, Doctor Prats, Buhos, Itaca Band, Elèctrica Dharma i Natxo Tarrés són alguns dels noms destacats, que s’uneixen als ja anunciats de Green Valley, Tremenda Jauría, Mafalda, Balkan Paradise Orchestra i Judit Neddermann. “Aquest any en què nosaltres no érem als escenaris volíem celebrar la riquesa del panorama musical català”, va explicar el cantant dels Txarango, Alguer Miquel, en la presentació del festival que impulsa la seva formació musical i que té la peculiaritat de disposar d’una zona d’acampada. Tot i així, no deixen de banda l’aposta internacional, que en l’apartat musical se centra en l’orquestra colombiana La-33, que consideren l’aposta “més potent” i capaç d’atreure nous públics. A més, per primera vegada el programa de circ inclourà espectacles internacionals.