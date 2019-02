Ja hi ha llista d’espera de dones per ser manaies

Més de mitja dotzena de noies ja han sol·licitat desfilar com a manaies per Setmana Santa a Girona, després que l’entitat aprovés la setmana passada permetre que les dones participin a la processó. La històrica decisió, que posa fi a gairebé vuitanta anys de monopoli dels homes als Manaies de Girona, es va prendre gairebé per unanimitat, amb 65 vots a favor, un en contra i dues abstencions.

Principi d’igualtat

Des de la junta es mostren satisfets, ja que es tracta d’una decisió “necessària” per poder respondre a un principi d’igualtat. “Sempre hem pensat que érem massa classistes i no pot ser que hi hagi aquest masclisme, i menys en un tema com aquest”, comenta el president dels Manaies, Narcís Reixach. Amb tot, les primeres manaies hauran d’esperar que es generi una plaça vacant per poder desfilar pels carrers de Girona.

Les interessades, que necessàriament han de ser sòcies de la confraria, han de demanar-ho per carta -requisit imprescindible-, i la seva petició serà atesa si surt alguna vacant per cobrir.

Canvi necessari

Reixach es felicita per la decisió de l’assemblea i insisteix que el canvi “era necessari”. “No és lògic que al segle XXI no hi hagi igualtat en una qüestió com aquesta”, assenyala. Reixach reconeix que l’entitat havia “quedat escorada” en un tema “molt sensible” i per això han volgut tirar endavant la proposta. El president de l’entitat ha lamentat algunes veus crítiques amb l’associació pel fet de no permetre que les dones hi participessin. A més de desmentir-ho, ha recordat que “qui vulgui es pot fer soci de la confraria”.

Els Manaies van desaparèixer per la Guerra Civil i es van recuperar el 1940. A partir d’aleshores, només els homes s’apuntaven a fer de manaies, fet que va comportar que l’entitat ho redactés així en els seus estatuts.