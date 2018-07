El Jardí Botànic de Marimurtra obre de nit amb quatre concerts

El Jardí Botànic de Marimurtra, a Blanes, obrirà les portes quan es pongui el sol durant l’agost per acollir la tretzena edició de Les Nits de Marimurtra. Seran quatre concerts amb l’al·licient afegit que es podran gaudir en un jardí declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i situat en un penya-segat amb espectaculars vistes sobre el mar.

El cicle l’obrirà, el dia 4 d’agost, la cantant i autora catalana Judit Neddermann, que presentarà el seu tercer disc, Nua. El dia 11 d’agost serà el torn de The Sey Sisters, un trio de veus negres que convida el públic a viure un viatge musical des del gospel fins a la música africana.

Tomeu Penya i Susanna del Saz

El cantant mallorquí Tomeu Penya actuarà el 17 d’agost amb un concert on farà gala del seu estil musical particular basat en el rock, el folk i el country. L’espectacle que el cantant portarà a Les Nits de Marimurtra es basa en el seu nou àlbum, titulat 50 cançons,que, com indica el nom, recopila mig centenar dels seus grans èxits.

El cicle al jardí botànic el tancarà l’espectacle Un tomb per la vida, que estrenarà Susanna del Saz i que és una retrospectiva de la seva trajectòria musical.

Per segon any consecutiu, la Fundació Oncolliga Girona col·labora amb Les Nits de Marimurtra en la gestió del servei de bar del festival. La finalitat de la Fundació Oncolliga és millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i de les seves famílies, i els beneficis íntegres d’aquest servei aniran destinats a l’entitat.

Les entrades per als quatre concerts ja estan en venda a les taquilles del Jardí Botànic Marimurtra, a les floristeries La Camèlia de Blanes i de Lloret de Mar i també a la pàgina web www.nitsmarimurtra.cat.