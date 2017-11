Jazz al Sunset de Girona

EL SUNSET de Girona és un dels referents del gènere a Catalunya. Avui hi actuarà 5 o 6, un grup d’entusiastes de la música negra que interpretarà versions de clàssics del blues i el soul. Dissabte serà el torn de Mariola Membrives & Jordi Bonell, un duo de cordovesa i barceloní per gaudir des de la curta distància. Membrives brilla amb llum pròpia en espectacles teatrals com el Free Bach de La Fura dels Baus o Federico García de Pep Tosar. Diumenge, jam session amb la Jazz Friends Band -Nito Figueras, Pedrito Martínez i Enric Canada- i dimarts vinent Marco Mezquida & Manel Fortià portaran la seva particular manera d’entendre la improvisació i interacció, alternant moments de free jazz amb melodies conegudes, grooves hipnòtics o moments percutius, amb balades minimalistes.