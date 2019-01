Joan Paradís, mític pintor empordanès, mor als 77 anys

El pintor Joan Paradís (Figueres, 1941) ha mort als 77 anys coincidint amb l’exposició de les seves últimes obres a la galeria Lola Ventós de Figueres. Considerat per molts l’ànima més lliure de la cultura empordanesa, un etern enfant terrible ple de genialitat i d’ironia, continuava dibuixant i pintant el seu món malgrat sentir el pes dels anys en el cos, segons va explicar a principis de novembre a l’inaugurar-se la mostra a Figueres, que es podrà visitar fins dissabte. Posteriorment, del 2 de febrer al 3 de març, els últims quadres de Paradís es podran contemplar a Ca l’Anita de Roses.

Inexplicablement secret

“La manca de grans exposicions monogràfiques i la seva absència en els principals circuits galerístics l’ha convertit en una mena de mite vivent”, afirmava dos anys enrere el crític d’art Eudald Camps en referència a Paradís. I afegia: “Ha hagut d’esperar a l’arribada del nou mil·lenni per començar a renéixer en comptades exposicions col·lectives, com la que va protagonitzar el 2011 a l’Espai Cultural de la Ciutadella de Roses amb el seu amic Miquel Duran”. Segons Camps, Paradís és un artista inexplicablement secret, més encara si tenim en compte uns inicis demolidors: l’any 1961 va exposar al Museu de l’Empordà, on fins llavors només hi havien exposat artistes empordanesos amb la condició que fossin morts”.

La importància d’observar

“Buscava en la immediatesa del gest l’essència de la seva pràctica. Això ho vaig aprendre quan tenia 16 anys i vaig conèixer en Paradís”, recorda la galerista Lola Ventós. Paradís sempre li deia: “El dibuix és fonamental, el primer que has d’aprendre és mirar durant molta estona el que t’envolta i llavors dibuixar ràpidament el que has après observant, un traç ràpid, fluid, amb força”.