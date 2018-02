Joves promeses de l’esquí de muntanya se senten maltractats

Els ISMF European Championships Trofeo Internazionale Dell’Etna comencen avui. Membres de diverses categories de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada han viatjat a Catània per participar, fins al 24 de febrer, en aquests Campionats Europeus, una competició que s’alterna cada temporada amb els Campionats del Món. Enguany, però, no tots els participants que a principi de temporada comptaven assistir-hi han sigut convocats.

És el cas de Joan Reyné, estudiant de l’STAPS -el Centre Universitari d’Alt Rendiment de Font-romeu- i participant habitual en les principals competicions estatals i internacionals d’aquesta especialitat: “Durant la pretemporada es va fer un stage i, com cada any, es va dir que hi havia pocs diners i que s’intentaria fer tot el possible per poder portar esportistes a competir. La setmana passada, però, el seleccionador em va fer saber que, per falta de pressupost, tant jo com dues esquiadores d’una altra categoria de la Federació Catalana en quedàvem fora. Més tard, m’argumentaven que la raó real eren criteris tècnics”. Així, els esquiadors convocats de la categoria sènior masculina han sigut tres -Kilian Jornet, Oriol Cardona i Marc Pinsach- i ha quedat una plaça lliure sense cobrir del total de quatre que marca el reglament de la ISMF (International Ski Mountaineering Federation). El mateix ha passat amb les categories promeses i júnior femení.

Controvèrsia

“No estem en desacord amb les decisions dels tècnics o seleccionadors pel que fa a la convocatòria, que pot ser més o menys criticable. En tot cas, és la seva feina decidir i s’ha de respectar”, comenten alguns esquiadors. Des de comunicació de la FEDME (Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada), Patrícia Soler també deixa clar que l’objectiu no és ni de bon tros perjudicar-los. “La finalitat és aconseguir medalles, competicions... Resultats que sempre ens agraden, mantenir aquest quart lloc en la classificatòria internacional”. Des de la mateixa entitat també s’insisteix que els diners mai han sigut un problema per deixar d’enviar un esportista a competir.

Criteris subjectius

Malgrat tot, els esportistes consideren que hi ha una part de l’engranatge que no s’acaba de gestionar amb prou professionalitat. “S’estableixen uns criteris i després no es compleixen”. És també el cas de l’esquiador banyolí Nil Cardona, que va patir una situació semblant tota la temporada passada a la Copa del Món. “De vegades són coses que no s’acaben d’entendre, s’acaben prenent decisions que són fruit de criteris subjectius més que objectius”.

Des de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada) es considera que els esportistes esmentats sí que tenien el nivell per accedir als Europeus i s’assenyala com a poc concret i interpretable el document oficial que enumera els criteris de selecció -publicat, diuen, amb massa poc temps perquè els esportistes es puguin preparar amb prou antelació la temporada-. També es troba poc adequat que existeixin categories amb una sola plaça. “Això no és manera de promocionar un esportista. Necessita participar i, si cal, ser l’últim per poder millorar. I aquestes oportunitats ells no les tenen”.