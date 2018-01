Jutgen un clan de Font de la Pólvora acusat de traficar amb marihuana, cocaïna i heroïna

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts un clan del barri de Font de la Pólvora de Girona acusat de traficar amb marihuana, cocaïna i heroïna. El fiscal demana inicialment una pena de 5 anys de presó i multa de 20.000 euros per a cadascun dels cinc acusats.

L'origen de la investigació va ser una denúncia interposada per una dona que li va sostreure joies a la seva mare i va anar fins al barri a comprar droga. Les va bescanviar per set grams de cocaïna. "Em van estafar", ha assegurat la dona al judici. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van fer un seguit de vigilàncies entre el novembre del 2013 i el febrer del 2014 als pisos on creien que es podien dedicar al narcotràfic.

L'operatiu va esclatar el març del 2014, amb diverses entrades i escorcolls durant els quals els mossos van intervenir drogues per valor de més de 4.500 euros i diners en efectiu. També van descobrir plantacions de marihuana d'interior. Com a resultat de l'operatiu, la fiscalia ha acabat acusant cinc integrants del clan.

Aquest dimarts, durant la primera jornada del judici, han declarat els nombrosos compradors que els mossos van interceptar després de sortir dels pisos. La majoria d'ells no recorden res, ni quan els van parar, ni què van dir ni tan sols on havien comprat la droga que els hi van trobar a sobre. Tampoc han identificat cap dels acusats com els traficants a qui solien comprar droga a Font de la Pólvora.