Kozama al Black Music Festival

LA BANDA KOZAMA, que acaba de treure nou disc, Neon candle, actua aquest dissabte a la Sala Platea de Girona dins el Black Music Festival. Integrada per diferents membres de la formació Hora de Joglar, els Kozama aposten per sonoritats més urbanes i electròniques, combinant energia amb hip-hop, soul i electrònica. El Black Music Festival, que aquest any ha programat actuacions amb una trentena d’artistes a Girona, Salt i altres ciutats, es tancarà el dia 29 de març amb l’actuació de The Cat Empire i Lucy Lu a la sala La Mirona de Salt. A Girona, un dels plats forts del festival és el Black Music Picnic, que es farà al Parc del Migdia de Girona el 21 de març amb les actuacions, totes gratuïtes, de bandes com la Black Music Band, Blackfang i Dàmaris Gelabert.