Doctor Krápula, Bukahara, Amparanoia i Marinah, entre els caps de cartell del pròxim Clownia

Sant Joan de les Abadesses tornarà a acollir aquest estiu l'univers dels Txarango. El Clownia arribarà el 2018 a la cinquena edició amb una sèrie de propostes que s'allargaran quatre dies entre el 28 de juny i l'1 de juliol. Les entrades ja s'han posat a la venda aquest dimarts amb la confirmació dels primers grups.

El cinquè Clownia vol posar en valor el paper de la dona en la música de fusió i per això ha convidat Amparanoia i Marinah. Amparanoia és el grup de la cantant Amparo Sánchez i una de les bandes de fusió per excel·lència. Actualment, el grup ha decidit allargar la gira per celebrar els 20 anys de carrera. L'èxit obtingut ha fet que facin parada a Sant Joan de les Abadesses al juny.

Darrere de Marinah hi ha Marina Abad, la que durant 13 anys va ser la veu de la banda catalana Ojos de Brujo. La cantant portarà a Clownia 'Afrolailo', el seu nou disc, on fusiona el flamenc amb els ritmes afrocubans.

Un concert únic de Txarango

Els amfitrions del Clownia tornaran a ser una de les raons per anar al certamen. El grup Txarango ja ha anunciat que actuaran al seu festival però amb un concert especial amb motiu del cinquè aniversari de la creació del grup. ' Txarango i amics' és el nom de la proposta que té encara molts interrogants que la banda vol anar desvelant amb comptagotes.

D'altra banda, els lleidatans Koers posaran els ritmes 'reggae' amb el seu primer àlbum, 'Unbroken'. La banda liderada pel nigerià Kelly Isaiah portarà les seves cançons a través d'un directe potent al Clownia 2018.

Quant a noms internacionals, també hi ha dos grups confirmats. Des d'Alemanya arribarà el primer, una banda que s'està consolidant: Bukahara. La seva proposta passa per barrejar ritmes jamaicans, àrabs i balcànics. La banda està composta per quatre músics de tres continents diferents que toquen diversos instruments. Bukahara ja està unit amb Txarango perquè van actuar junts a la presentació del disc dels ripollesos al Poble Espanyol de Barcelona.

Si Bukahara són una estrella emergent, el segon nom internacional confirmat fins ara del Clownia és el d'una banda amb 18 anys d'història. Es tracta dels colombians Doctor Krápula, que oferiran un concert al festival dels Txarango ensenyant com mesclen punk, cúmbia, ska o 'reggae' amb cançons com 'Amanece' o 'La fuerza del amor'. Als Doctor Krápula els avalen 500 concerts, set discos d'estudi i cinc nominacions als Grammy llatins.