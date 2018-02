L'Audiència tomba el recurs de Girona SA

L'Audiència ha tombat el recurs de Girona SA –el soci privat d'Agissa- que s'oposava a la decisió que els tres ajuntaments assumissin la gestió del servei d'aigües mentre duri la investigació del cas.

En una interlocutòria, l'Audiència referma la decisió presa pel jutjat d'instrucció i subratlla que oposar-se a què Girona, Salt i Sarrià de Ter siguin els administradors de l'empresa mixta "no té cap mena de fonament". I més encara, quan s'estan investigant suposades "actuacions il·lícites" comeses per la part privada que "han perjudicat econòmicament una societat constituïda per gestionar un servei públic". La resolució, que signa la magistrada Fátima Ramírez, aparta del tot Girona SA de la gestió d'Agissa.

"Resulta anòmal"

A l'hora de tombar el recurs, l'Audiència de Girona també té en compte la petició que va fer el fiscal anticorrupció José Grinda, demanant explícitament que es rebutgés. Grinda va entrar un escrit al jutjat d'instrucció aquest passat mes de gener, on deia que resultava "anòmal" que es permetés als investigats "dirigir els designis de la concessionària i, per tant, del servei públic de l'aigua".

Al seu escrit, Grinda recordava que, precisament, l'administració judicial s'havia acordat perquè el jutjat tutelés els números d'Agissa (ja que els tres ajuntaments li han de rendir comptes periòdicament). I que la mesura també perseguia "eradicar els abusos que s'imputen als anteriors administradors". Entre d'altres, Grinda hi esmenta explícitament "despeses fictícies, despeses personals de caràcter sumptuós o descapitalitzar l'empresa".

D'aquesta manera, l'Audiència de Girona aparta del tot Girona SA de la gestió de l'empresa mixta. Al cas que investiga suposades irregularitats en el servei d'aigües hi ha set persones imputades per delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, prevaricació i malversació de fons públics.