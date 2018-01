L'ajuntament gironí reconeix que no li "sabrà greu" si els premis de la Fundació Princesa de Girona marxen de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha comunicat a la Fundació Princesa de Girona que no podrà utilitzar els espais de l'Auditori-Palau de Congressos ni el recinte de Fira de Girona per a la cerimònia anual de lliurament dels Premis FPdGi, acte presidit tradicionalment pel rei Felip VI.

La tinenta d'alcalde, Glòria Plana, ha recordat que l'entrega dels guardons es fa a finals de juny, quan està previst que comencin unes obres "de gran envergadura" que obligaran a tenir els equipaments tancats durant els tres mesos d'estiu. I és que, segons Plana, entre el juny i l'agost és quan hi ha menys activitat de fires i congressos, i, per tant, "és la millor època per tancar".

No obstant això, Plana no ha amagat que la política hi té "alguna cosa a veure" en la decisió del consistori. "La situació política és la que és. Nosaltres, al ple, amb la majoria independentista, hem rebutjat les declaracions del rei Felip VI del dia 4 d'octubre, que no van ser neutrals i sí totalment repressives, i evidentment que alguna cosa hi té a veure. Però el principal motiu és que s'han de fer obres, sigui aquest estiu o el vinent".

A més, Plana ha reconegut que no els "sabrà greu" si la Fundació Princesa de Girona tria una altra població per celebrar-hi el certamen. "Si en el seu moment el rei no va ser capaç de reconèixer els fets de l'1-O, no crec que a la major part de la ciutadania li sàpiga greu que no pugui venir a la ciutat", ha subratllat.

Arran dels fets de l'1-O, l'Ajuntament de Girona va trencar relacions amb l'Estat i amb la Casa del Rei; i el ple municipal va aprovar una moció per declarar el rei 'persona non grata'.

Per la seva banda, la Fundació Princesa de Girona ha rebutjat fer declaracions i ha informat que estan buscant una ubicació alternativa.