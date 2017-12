La prohibició del groc, el color que tenyeix la reclamació de llibertat per als presos polítics, ha generat un moviment de repulsa que ha incentivat encara més tota mena d’iniciatives per escampar-lo pels carrers. A Girona podem trobar des de desenes d’arbres folrats amb llana de ganxet a la plaça de la Constitució fins a les garlandes grogues que voleien al pont Eiffel de l’Onyar. Just davant de l’edifici noble de la Subdelegació del govern de l’Estat, a la Gran Via de Jaume I, un edifici de veïns ha penjat un immens llaç groc amb la col·laboració de diversos balcons. També hi ha manifestacions espontànies i efímeres de llaços grocs, com la que es pot veure a la fotografia, formada per fulles en un carrer del Barri Vell de Girona, una curiosa barreja de land art i reivindicació política.