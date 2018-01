L’elogi de l’amor de Xavier Escribà

El Museu d’Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas estrena l’agenda d’exposicions d’aquest any amb una gran mostra retrospectiva dedicada a l’artista Xavier Escribà titulada Éloge de l’amour. Gairebé una trentena de peces, seleccionades dels últims quinze anys de treball de l’artista nascut a París el 1969 i resident a l’Empordà, s’exposaran a partir de dissabte al museu ubicat a l’antiga fàbrica de suro Can Mario de Palafrugell.

Transgredir la pintura tradicional

L’obra d’Escribà, que exposa regularment a Europa, es caracteritza per transgredir els límits de la pintura tradicional. Entronca amb el moviment francès de finals de la dècada dels 60 Support-surfaces, que concedeix el mateix protagonisme als materials que al gest creatiu i a l’obra acabada. En aquest sentit, la seva obra s’assenta sobre el plantejament que qüestiona la tela sobre bastidor com el suport per excel·lència per a la pintura no mural.

En les seves obres, la pintura pren volum però no ho fa buscant el concepte d’escultura, sinó que es referma sobre la mateixa concepció de pintura. La tela, el suport, pren importància en un nou paradigma: es cargola sobre si mateixa, es plega, es fragmenta, s’uneix i se superposa, prenent diferents volums i aspectes. El resultat és una proposta colorista feta a base de capes de colors que es mostren estratigràficament i deixen al descobert tant les capes de pintura com el suport.

A l’exposició, comissariada per Glòria Bosch i Pàgina 23 / Art & Utopia, l’artista presenta diverses obres que s’ordenen sota l’atenta mirada de disset autors procedents de disciplines no sempre relacionades amb l’art, com ara un advocat o un físic. Aquestes disset persones, properes a l’artista, comenten la seva obra i l’analitzen des de diversos punts de vista. “Des del punt de vista de concepte, diria que l’obra de Xavier Escribà és fruit de qüestionar la pintura com a vehicle d’expressió. Allibera la pintura de la seva habitual planimetria i li fa prendre protagonisme per ella mateixa”, diu la historiadora de l’art Pilar Giró, una de les persones que acompanyen tant la mostra com el catàleg.

Univers de formes abstractes

Paral·lelament, la Sala Empordà acull una mostra de Xita Fornt (Barcelona, 1934) titulada La bellesa de la figura humana. El treball de l’artista, que va tenir uns inicis figuratius, desemboca en un univers de formes abstractes per arribar a copsar tot allò que no té forma i que conviu amb elements tangibles, demostrant una clara evolució del seu llenguatge.

Tot i això, en els últims anys l’interès per l’estudi de la figura humana l’ha portada a recórrer el camí invers i a reprendre la figuració sense abandonar l’abstracció, combinant les línies del dibuix amb la taca de color expressionista. “En la meva última obra he volgut plasmar el nu, ja que m’atrau l’estudi de la figura humana. La meva obra evoluciona conjugant l’abstracte i el figuratiu”, deia Fornt el novembre passat.

Les dues exposicions s’inauguraran dissabte al vespre al Museu Can Mario de Palafrugell i es podran veure fins al 13 de maig.