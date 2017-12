L’exposició central de l’Any Sacharoff, al Museu d’Art

Olga Sacharoff: pintura, poesia i emancipació és l’exposició central de l’Any Sacharoff, que commemora els 50 anys de la mort de la pintora russa avantguardista Olga Sacharoff (Tbilissi, 1889 - Barcelona,1967), que va estar fortament arrelada a Catalunya, particularment a Barcelona i Tossa de Mar. L’exposició, que s’exposa al Museu d’Art de Girona fins al 2 d’abril, no pretén ser una antològica i té com a objectiu situar Sacharoff com una artista activa a la denominada Escola de París de la primera meitat del segleXX, així com mostrar els seus vincles amb l’art català dels anys 40 i 50. La mostra planteja un itinerari iconogràfic per les temàtiques més significatives i recurrents de la seva obra: animals, flors, retrats, paisatges i, sobretot, la presència de la figura de la dona com a eix central del seu discurs artístic.

“La imatge que ens n’ha quedat és la que va elaborar la crítica del moment. La van conèixer quan era una dona de 60 anys, que llavors es considerava una dona gran. Feia una pintura figurativa i a la seva època se la va començar a veure antimoderna. En la història de l’art català ha quedat com una artista antimoderna, més conservadora. En l’àmbit de postguerra els artistes eren molt benvinguts, però de Sacharoff en queda oblidada tota l’etapa parisenca anterior”, explica la historiadora Elina Norandi, comissària de l’exposició, que està treballant en una tesi doctoral sobre Olga Sacharoff.

Obres inèdites a Catalunya

De les prop de vuitanta obres exposades, procedents de museus, institucions culturals, galeries i col·leccions particulars de tot el món, en destaquen algunes que mai havien sigut exposades a Catalunya, com Promenade, procedent del Museu de la Fundatie (Holanda), i una de les seves obres més emblemàtiques, Consuelo, pertanyent a una col·lecció privada russa. Altres obres icòniques que es poden veure són Tiovivo en la feria, de la col·lecció del Museu Reina Sofia -que no s’exposava a Catalunya des del 1953-; Paradís, propietat d’una galeria de Nova York, i La colla, un retrat col·lectiu de la generació del món cultural de la Barcelona de postguerra que habitualment exposa el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

L’exposició reuneix també fotografies i documentació inèdita de l’artista i el seu cercle, així com articles de premsa de l’època que permeten contextualitzar millor la seva trajectòria vital i artística. També s’exhibeixen totes les obres literàries il·lustrades per l’artista, una faceta força desconeguda. Al voltant de la mostra s’han organitzat una sèrie d’activitats, entre les quals destaquen visites guiades, una de les quals la farà Norandi al mes de març, després de l’èxit de la que va fer dissabte.