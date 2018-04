L'imputat pel tall de les vies de l'AVE a Girona el 8-N no es presenta a declarar

L' imputat pel tall de les vies de l'AVE durant la vaga general del passat 8 de novembre, Emanuel Donoso no s'ha presentat a declarar. Aquest matí estava citat als Jutjats per delictes de desordres públics i coaccions, però l'imputat ha decidit "desobeir" perquè, segons ha subratllat, "uns fets que es van fer en solidaritat amb els presos polítics no poden ser jutjats com a delictes".

Unes 150 persones s'han concentrat a les portes dels Jutjats de Girona per donar-li suport, convocades pel CDR Girona que, en un fil de la xarxa social Twitter, ha deixat clar que no reconeixen "aquests tribunals". A més, han fet una crida a estar alerta a properes convocatòries "per protegir" l'imputat -el jutge pot ordenar la seva detenció al no personar-se a la citació- i han engegat una campanya "d'autoinculpacions".

A través de la pàgina jotambevaigtallarlesvies.cat qualsevol persona pot omplir un formulari per manifestar que també va tallar les vies el 8-N. En l'escrit d'adhesió, recorden que "més de 10.000 persones" van participar en el bloqueig de la circulació de l'alta velocitat i que l'atestat dels Mossos d'Esquadra "assenyala una sola persona responsable penal de l'acció".

Per tot això, i "davant la repressió" que "aplica sistemàticament l’Estat" diuen que només tenen una opció: "fer-li front de cares, sense por i sense amagar-nos". I conviden a les 10.000 persones que van participar en la mobilització, que es va allargar més de 12 hores, a signar el formulari i fer pública la seva participació.

Una nova campanya que es suma a les que s'han organitzat fins ara sota el lema "si ens toquen a una, responem totes". A més de la concentració d'aquest matí, ahir un miler de persones van manifestar-se pel centre de Girona per donar suport a l'imputat.