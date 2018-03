Literatura de l’experiència viscuda

El MOT Festival de Literatura Girona-Olot 2018 arriba a la seva cinquena edició amb el lema “Literatura encarnada”, centrat en el compromís de la literatura com a vehicle de l’experiència viscuda. El festival, que se celebrarà a Girona del 15 al 17 de març i a Olot del 22 al 24 de març, ha programat diàlegs entre autors nacionals i internacionals que prenen partit i volen ser testimoni de la realitat que els envolta, ja sigui en l’àmbit de l’experiència privada o col·lectiva. Una quinzena de converses literàries tindran com a escenaris la Biblioteca Carles Rahola de Girona i la sala El Torín d’Olot. Josep Ramoneda, periodista, filòsof i escriptor, pren aquest any el relleu a Mita Casacuberta com a comissari de la mostra.

Els organitzadors destaquen del programa els temes de caràcter polític, social i cultural, com el cas del món soviètic i postsoviètic, la cultura africana i les llengües reprimides, la barbàrie nazi, els refugiats, el periodisme de guerra i l’abolició dels drets i llibertats a l’Europa actual. També s’hi abordarà el conflicte basc, l’aporofòbia (por o ràbia contra els pobres), el descobriment de l’orientació sexual, la corrupció, el crim violent, la crueltat entre infants i la cultura digital i la deshumanització a les xarxes socials.

Entre els autors internacionals que participaran en les converses a tres bandes hi ha Erri De Luca (Itàlia), Ngugi Wa Thiong’o (Kènia), Andreï Makine (Rússia), Philippe Sands i John Carlin (Regne Unit), Mircea Cartarescu (Romania), Bashkim Shehu (Albània), Hakan Gunday (Grècia) i Salem Zenia (Algèria).

Entre els convidats catalans cal destacar la presència de Care Santos, Llucia Ramis, Pep Coll, Miquel de Palol, Eva Vàzquez, Xavier Pla, Miquel Berga, Teresa Solana, Anna Punsí, Mar Bosch, Vicenç Pagès, Xevi Sala, Valèria Gaillard, Bru Rovira, Plàcid Garcia-Planas, Anna Ballbona, Bel Olid, Carme Colomina, Jaume Muñoz, Santiago Tarín, David Fernàndez i Enric Puig Punyet. També hi haurà Edurne Portela i Kepa Aulestia (País Basc), Belén Gopegui, Luisgé Martín i Andrés Barba (Madrid), Ferran Torrent (València), Guillem Frontera (Mallorca), Juan Cruz (Tenerife) i Luis Sepúlveda (xilè establert a Astúries des de fa 20 anys).

Teatre i vermut

Més enllà de les converses literàries, el MOT també inclou un espectacle teatral a càrrec de la companyia Antic Teatre, Mos maiorum (el costum dels avantpassats) ; un de familiar a mans de Rodamons Serveis Culturals, Quatre quarts, i un últim de cloenda de lectures il·lustrades per Joma, Lectures encarnades, amb l’acompanyament de la veu de Sílvia Bel i el músic Miquel Jordà.

Els ja tradicionals ver-MOT, taules rodones amb autors que es fan a l’hora del vermut, tractaran aquesta edició el tema de la violència. A Girona, als jardins Fora Muralla, la trobada porta per títol Narrar la delinqüència ordinària ; mentre que a Olot, al Bar Líquid, es parlarà sobre Periodistes en territori de guerra.

Completen el MOT les activitats que s’apleguen sota el paraigua del +MOT, organitzades per entitats i associacions amb l’objectiu d’ampliar i enriquir mirades sobre el tema central d’aquesta edició. Són més d’una trentena d’exposicions, cinefòrums, xerrades i altres activitats que es despleguen des de febrer fins a juliol en diverses ciutats de les comarques gironines.

El festival MOT té com a objectiu principal fomentar la lectura i la divulgació literària acostant escriptors de primera línia al públic lector. La gran majoria d’activitats programades dins el festival són gratuïtes.