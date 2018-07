Lladres violents de marihuana

El jutge ha enviat a la presó dos homes de 29 i 44 anys i veïns de Girona que van assaltar una casa ocupada i van robar una plantació de marihuana a la urbanització de Vall Repòs, a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), informa l’ACN. Els assaltants, en fugir, es van endur també el cotxe de l’home que vivia a l’habitatge. Durant l’assalt, van colpejar la víctima amb diversos objectes metàl·lics. La víctima va denunciar els fets i va admetre que des de feia temps havia ocupat la casa, on cultivava 500 plantes de marihuana. L’home va ser ingressat a l’Hospital de Palamós per un traumatisme cranioencefàlic i també el van operar del genoll, on tenia una fractura oberta. La Policia Local de Llagostera (Gironès) va localitzar el cotxe robat amb les claus posades i amb restes de marihuana a l’interior del vehicle.