Llagostera celebrarà diumenge vinent la 16a Fira del Bolet

Llagostera ho té tot a punt per celebrar la setzena edició de la Fira del Bolet. Enguany com a novetat la fira canvia de data i en lloc de celebrar-se cada 12 d’octubre, com s’ha estat fent fins ara, la fira es farà el segon diumenge d’octubre, en aquest cas, aquest diumenge, dia 14.

Tot i que el gruix de les activitats de la Fira del Bolet es desenvoluparan durant el diumenge 14, la programació s'iniciarà dissabte al vespre amb un showcooking a càrrec dels cuiners Martí Rosàs del Restaurant Slow Food Ca la Maria i Marc Gascons del Restaurant Els Tinars, amb una estrella Michelin.

Després de l’espectacle de cuina es farà un Tastet Gastronòmic del Bolet al Casino Llagosterenc i el lliurament dels premis Bolet 2018.

L’endemà, diumenge 14 d'octubre, durant tot el dia, el nucli antic de Llagostera es convertirà en un mercat ambientat a principis del segle passat amb parades, activitats, demostracions d'oficis, exposicions i gastronomia relacionada amb el món del bolet.

La Fira del Bolet està organitzada per l'àrea de Promoció Local de l'Ajuntament de Llagostera, amb la col·laboració de bona part de les entitats del municipi i l'Associació de Restaurants de Llagostera, que, de l’11 d'octubre a l’11 de novembre, oferiran menús dins la campanya gastronòmica de la Cuina del Bolet.

La Fira del Bolet de Llagostera és pionera a la zona i es basa en la gran tradició boletaire arrelada durant segles en aquestes contrades entre els massissos de les Gavarres i l'Ardenya.

La fira va néixer a Llagostera l'any 2003 amb la vocació d'instaurar-se com a fira anual per projectar el municipi i la comarca del Gironès a l'exterior. Aquest objectiu s'ha assolit amb els més de 10.000 visitants que cada any visiten la fira.

Per promocionar la fira s'han editat 25.000 tríptics amb l'àmplia programació i els menús de la campanya gastronòmica de la Cuina del Bolet, en què participen un total de vuit restaurants amb menús per a totes les butxaques.

Podeu consultar la programació des de www.visitallagostera.cat