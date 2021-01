Locals tancats i ‘precintats’

Els locals tancats, amb cartells de venda o lloguer, proliferen a la majoria de localitats catalanes, i Girona no n’és l’excepció. Al carrer de les Ballesteries, amb un reguitzell de botiguetes que configuren un dels espais del Barri Vell més atractius per a les compres dels turistes, la crisi de la pandèmia ha fet estralls. Més de la tercera part dels locals han abaixat la persiana i en alguns hi ha aparegut un precinte que fa pensar en els que posa la policia. Al mirar-lo de prop, es pot llegir un text que diu: “Local tancat. Això és el que passa quan compres a Amazon”. Els ànims de molts comerciants s’encenen quan han de mantenir tancats els seus establiments mentre els repartidors de les compres online no paren d’anar amunt i avall entregant paquets. Els precintes, que formen creus en molts aparadors, no estan signats per cap entitat.