Luís de Guindos no contempla cap incentiu fiscal per promoure el retorn de les empreses a Catalunya

Durant la seva intervenció per clausurar la XXII Jornada Econòmica de S'Agaró, el ministre d'Economia Luís de Guindos ha augurat que, després de les eleccions del 21-D, les empreses que van canviar la seu fiscal fora de Catalunya, "tornaran" perquè, segons el ministre, "l'economia catalana és suficientment atractiva".

"No hi ha un model com el de Quebec, el més important és recuperar la normalitat i un cop eliminades les polítiques irracionals, estic segur que tornaran les empreses i el govern farà tot el possible perquè sigui així" ha proclamat de Guindos que no ha contemplat cap incentiu fiscal per promoure aquest retorn, tal com va anunciar el candidat popular Xavier Garcia Albiol.

El ministre d'Economia també ha assegurat que, des de l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria d'eleccions pel 21-D, "la situació de desacceleració econòmica és menys intensa que a l'octubre" i s'ha aturat "la contracció" que va viure el consum català el mes passat. Un fet que De Guindos interpreta "com un senyal positiu que indica que Catalunya ha tornat a la normalitat".

En aquest sentit, el ministre ha afirmat que les mesures del govern espanyol "han millorat l'ambient a Catalunya" i està convençut que les catalans han vist les conseqüències "de les polítiques sobiranistes". "Ara que s'han vist les orelles del llop, crec que el llop no arribarà per la pròpia reacció de la societat catalana" ha afirmat davant d'una audiència formada per un centenar d'empresaris, entre els quals, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls o el president de CaixaBank, Jordi Gual.