MARIA CARME FERRER: “Ara tothom es veu amb cor de publicar i sovint no entenc el criteri de selecció”

La nova presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, la gerent de la llibreria Empúries de Girona, va decidir presentar-se al càrrec dos dies abans de l’elecció. Va formar equip de seguida i la van escollir per unanimitat. Fa més de 40 anys que treballa a la mateixa llibreria, però no ha perdut l’entusiasme ni l’optimisme sobre el futur del llibre.

Girona es veu com un oasi de cultura?

Tenim un nombre de llibreries molt elevat per a una ciutat petita. Sempre hem sigut un centre de cultura. Les editorials gaudeixen venint a Girona. L’altre dia dues llibreries feien presentacions a la mateixa hora a la Casa de Cultura i alguns lectors anaven de l’una a l’altra.

També hi ha qui critica l’excés d’oferta cultural.

Tothom ha de trobar el seu equilibri. Nosaltres fem una o dues presentacions al mes perquè així sabem que tenim molta gent. De vegades ens contraprogramem, és inevitable.

A Girona han tancat sobretot quioscos en espais molt cèntrics.

Les llibreries aguanten, però la premsa s’està llegint per internet. Alguns agremiats que tenien premsa ho han deixat perquè s’hi guanya poc i t’obliga a treballar els dies de festa. A Barcelona veig molts quioscos encara, sap molt de greu que aquí desapareguin.

Com va l’edició de llibres?

M’espanta la quantitat de novetats que rebem. Les editorials diuen que es publica menys però jo no ho noto.

Ara sembla que tothom pugui ser escrip tor...

Sí, és horrible. Ara tothom es veu amb cor de publicar un llibre. És normal que qui té alguna cosa a dir ho vulgui escriure, però les editorials han de pensar que no tots els llibres tenen la mateixa qualitat i has de triar. Sovint no entenc el criteri de selecció. Tinc algun un client que escriu molt bé i li costa publicar, però n’hi ha d’altres que s’ho publiquen ells mateixos i et porten els llibres. Em ve gent de Lleida o Tarragona amb el seu llibre autoeditat. Com diu una companya de la llibreria, és el seu fill únic, i de vegades et trenca el cor dir-li que no el vols.

¿En quins criteris es basa per triar els llibres que ven?

Voldries tenir-ho tot però és impossible. Hi entren els gustos personals i les editorials per les quals tens debilitat: Quaderns Crema, Acantilado... Cuidem molt les revistes etnogràfiques de l’editorial Gavarres i en venem moltíssimes. Però també venc bestsellers.

Les vendes han baixat?

Anàvem bé, però de l’octubre al desembre vam notar una baixada. Em sap greu dir-ho, però crec que la situació política hi té a veure. Clients que llegien molt em deien que estaven pendents del mòbil i la ràdio o que anaven a les manifestacions i no tenien temps.

L’article 155 els ha afectat?

Sí, i tant. No tinc un interlocutor de Cultura a la Generalitat, les subvencions del món de la cultura estan aturades.

Em dirà que el llibre en paper no morirà mai.

Mai. I sobretot el nostre paper de prescriptors. Potser les llibreries s’hauran de reinventar, com han fet les biblioteques, potser hem de buscar una especialització. Molta gent comprarà per internet. Però la gent necessita l’olor del llibre. Els grans lectors de bestsellers sí que s’han passat a l’ e-reader, que és molt pràctic, no ho nego. Tinc un bon client a qui li van regalar un e-reader i em va venir com a demanar perdó perquè només ens compraria un llibre al mes.

Com veu el fenomen de botigues de llibres de segona mà?

No són del nostre gremi però no ho veig malament per a qui no es pugui comprar un llibre nou. Fan lectors. Un llibre no és car perquè el pot llegir molta gent. Jo tinc molts clients que s’intercanvien llibres amb amics i familiars.

Quin és l’últim llibre que ha recomanat?

La villa de las telas, no perquè m’hagi agradat a mi, sinó perquè s’adapta als gustos d’una clienta. Aquest és el nostre paper. Per gust recomanaria El jardín de los Finzi-Contini, de Giorgio Bassani, en la nova edició d’Acantilado. La vam comentar al nostre club de lectura.

¿És habitual que les llibreries tinguin clubs de lectura?

N’hi ha força que en tenen. En tenim un en català i un en italià. Ens va molt bé i la gent s’ho passa pipa.

Els metges són el gremi més lector?

Segurament, amb els advocats i potser els directius d’empresa. I sempre en una proporció d’un 60% a favor de les dones. A les presentacions i als clubs de lectura només hi ha un 10% d’homes. Els homes compren més llibres de cop i les dones menys però més seguits. Els més lectors tenen entre 40 i 60 anys. A la junta directiva que hem fet som vuit dones i quatre homes. Sembla que la lectura és un món de dones, i l’edició, en canvi, d’homes.

Quins objectius té en el seu mandat?

No volem tocar el que funciona, com el Premi Llibreter, però crearem la categoria infantil i juvenil. Volem que per Sant Jordi es doni preferència als llibreters i a les llibreries, perquè resulta que al final tothom vol fer-hi negoci i vendre de tot. Que es comuniqui bé la feina del gremi i les llibreries. Ens preocupa el nivell de lectura dels nens, i per millorar-lo ens han d’ajudar Cultura i les institucions. Cal més unitat amb el Gremi d’Editors.

¿És millor treballar amb les grans editorials o amb les petites?

Tot té avantatges i inconvenients. Les grans potser t’aporten més vendes i més descomptes, i per tant t’ajuden a mantenir el negoci, però amb les petites hi ha més proximitat i complicitats.

¿Ens hem de creure les llistes dels llibres més venuts?

La del gremi, sí. N’hi ha moltes, i de vegades algunes amb interessos editorials.