Magic Room premia la cultura contemporània alternativa

L’associació Magic Room, una de les entitats culturals més actives de la ciutat de Girona, tanca la temporada aquest dissabte amb una gala en què premiarà els artistes que han destacat en la seva programació d’aquest any. Al llarg del 2017, Magic Room ha organitzat més de 30 activitats incloses en diferents propostes: el Festival Acoustic Vell, els cicles Música de Tothom i Música per a Tothom, les trobades de lliure participació Micro-Room i el cicle de poesia i música a la fresca Nits de Lluna Plena.

Creació de resistència

Totes gratuïtes, les activitats impulsades per Magic Room pretenen generar i formar públic, estimulant la participació ciutadana i promovent artistes novells, emergents i injustament poc reconeguts. “Fem i donem suport a la creació independent, de base i de resistència. Per això els nostres premis són els més importants de Girona en l’àmbit de la cultura contemporània alternativa -urbana, avantguardista i experimental-, malauradament no gaire patrocinada per les entitats oficials de la ciutat”, indica Alexandre Nunes de Oliveira, ànima de Magic Room.

En la gala, que es farà a la Fundació Valvi a les 19 h, s’entregaran diversos guardons, entre els quals el premi Músic de l’Any, el premi Poeta de l’Any 2017, el premi Tu i Jo, el premi Revelació i el premi Especial. Entre els nominats hi ha el grup Goliat, la poeta Anna Serra, el grup Marta Perez & Tona Gafarot i la banda Ask of Dust.