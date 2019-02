Malabaristes, equilibristes I acròbates al Parc Central

“Va, afanyem-nos, que els del circ ja deuen haver començat”, li diu un home vestit amb xandall a una nena d’uns quatre anys. Enfilada en una bicicleta de quatre rodes, la nena pedala tan de pressa com pot per un dels camins pavimentats del Parc Central de Girona. Són tres quarts de dotze del migdia i hi ha força més gent que qualsevol altre dissabte a la mateixa hora. Sobretot a la franja de gespa situada entre l’estació de l’AVE i el carrer Bisbe Sivilla, on ja fa estona que malabaristes, equilibristes i acròbates han iniciat la Trobada de Circaires de Girona, concebuda amb esperit reivindicatiu (“Denunciem la manca de suport públic i d’espais per entrenar-se”, diu Júlia Camacho, secretària de l’associació Contaminando Sonrisas), però també amb la voluntat de divulgar la feina d’aquest col·lectiu d’artistes i fer passar una bona estona a les persones que s’arribin al parc.

Salts i tombarelles

El dia no pot ser més assolellat. El blau net del cel, sense cap núvol, accentua la intensitat cromàtica d’un espectacle ple de salts i cabrioles, d’equilibris impossibles i de jocs malabars que requereixen velocitat i precisió. Gairebé tothom va amb màniga curta, inclosa la mainada que fa cua per participar en els tallers. S’impulsen amb trampolins per fer tombarelles sobre els matalassos, es balancegen amb cintes lligades a altíssimes barres metàl·liques i intenten mantenir l’equilibri sobre una corda que penja entre dos arbres.

Ambient festiu

“Fem circ, fem ciutat. El millor circ el fem entre totes”, diu una pissarra en què l’organització -Contaminando Sonrisas, Zirkus Zansiba, Camp a Través i l’Associació Cultural d’Equilibrisme i Malabars- dona la benvinguda al públic. La trobada al Parc Central s’allarga fins a les sis de la tarda en un ambient festiu. “Persones d’arreu de les comarques gironines i de tot Catalunya han vingut fins a Girona per donar suport a la iniciativa”, destaca Júlia Camacho.

Dues hores després, el centre d’arts escèniques El Canal, de Salt, acull la 1a Gala de Circ de la Trobada de Circaires. Hi actuen Andreu Casadellà (trapezi Washington), Cia. Estampades (corda aèria, cable), Non Sin Tri (monocicle, portés i malabars), TotalCirc (rola-bola), (A)Gus (malabars), Ruth Cia. Ellas (suspensió capil·lar), Uta Circ (trapezi, escala) i el grup musical Tzigan’s. “Ha sigut un èxit; hem venut totes les entrades i algunes persones no han pogut entrar perquè estava ple”, afirma Camacho hores després. “L ’ajuda de l’Ateneu Popular Coma Cros, de Salt, ens ha permès oferir una gala de circ amb artistes locals i catalans a un preu popular [cinc euros]. L’objectiu principal era mostrar que nosaltres també fem circ”, afegeix. I és que els actes de dissabte es van dur a terme coincidint amb la celebració a la Devesa, del 14 al 19 de febrer, del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

Taula rodona

La trobada reivindicativa es va cloure diumenge amb una concorreguda taula rodona al Centre Cívic Ter. Es tractava de fer balanç de la situació del circ a les comarques gironines i posar en comú les mancances i necessitats dels artistes per poder projectar alternatives de futur, a més de compartir recursos i crear xarxa. “Ha anat molt bé. Ens ha servit per coneixe’ns entre nosaltres i exposar les necessitats que tenim per fomentar el circ gironí i català, tant pel que fa a formació com a locals d’assaig i espais de creació adequats a les necessitats tècniques de les diferents disciplines artístiques que engloba el món del circ”, apuntaven fonts de l’organització. “Volem que això sigui el principi de la creació d’una associació d’artistes de circ a les comarques gironines”, afegien les mateixes fonts, molt satisfetes per la marxa de les activitats i pel suport rebut.