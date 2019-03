Identifiquen una de les persones que han malmès el polèmic mural de 'La Manada' penjat a Olot

El polèmic mural de 'La Manada', penjat a la façana de l'ajuntament d'Olot, ha aparegut aquest matí amb un gran tall a la part inferior. L'obra, de l'artista Quim Domene, vincula la situació de Catalunya amb la reivindicació del 8-M a través d'una imatge en què surten representats el rei, Pedro Sánchez, Pablo Casado i Santiago Abascal a cavall. De moment es desconeix l'autoria de la bretolada, però l'Ajuntament ha informat aquest matí que s'ha pogut identificar una de les persones que, suposadament, l'haurien destrossat.

El mural és una iniciativa impulsada per l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, que cada mes convida creadors a reinterpretar l'obra 'La càrrega' de Ramon Casas. L'entitat ha lamentat "l'atac vandàlic", però ha apostat per mantenir-lo. "No el retirarem, sinó que ho deixarem com està perquè es vegi públicament l'agressió que ha sofert", ha indicat el representant de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, Joan Serra, que també ha apuntat que dilluns vinent es reunirà el col·lectiu per consensuar una resposta després que uns desconeguts l'hagin fet malbé aquesta nit.

Després de penjar-la durant el cap de setmana, l'obra de Quim Domene ha aixecat les crítiques del PP i el PSC, que han demanat a l'Ajuntament que el retiri perquè "és ofensiu" –segons els populars– i "posa en risc la convivència", segons els socialistes. En aquest sentit, Serra ha assenyalat que espera que "els mateixos que demanen que es prohibeixi l'obra ara tinguin la valentia de denunciar l'agressió a una manifestació artística".

De fet, l'Assemblea d'Artistes ha reconegut que els ha "sorprès" que la resposta al mural "hagi estat la de prohibir una mostra de llibertat artística i, per tant, una manifestació de caràcter cultural i emmarcada en la llibertat d'expressió i artística". "Ens preocupa moltíssim perquè al llarg del segle XX hi va haver respostes a l'art i la cultura des de posicions de totalitarisme no democràtics, quan nosaltres defensem que puguem fer ús de la llibertat de pensaments i idees", ha subratllat Serra.

En aquest sentit, l'alcalde, Josep Maria Corominas, ha defensat que l'obra s'inclou en la llibertat d'expressió i ha subratllat que la paret on s'exposa "està cedida al col·lectiu artístic, que és qui gestiona i decideix quines obres s'hi pengen des de fa un any". També ha assegurat que no ha rebut cap petició oficial d'aquests dos partits.

L'autor del mural va explicar en un escrit que la seva reinterpretació "representa el mite del 'macho ibérico' i la fatxenderia d'una rància classe política que es resisteix a desaparèixer".