Els Manel encapçalen La programació musical

Els Manel, que actuaran el mateix dia que La Iaia a l’escenari de la Copa (4 de novembre, a partir de les 23 h), encapçalen una programació que promet bona música (i gratuïta) durant els deu dies de Fires. El centre neuràlgic de les actuacions musicals serà com cada any el passeig de la Copa, a tocar de la Devesa, on s’instal·len les barraques de les entitats gironines. En aquest mateix escenari hi actuaran aquest divendres Hora de Joglar, Orquestra Di-Versiones i Orquestra Maribel.

El dimarts 31 pujaran a l’escenari de la Copa Doctor Prats i els valencians Zoo. També hi actuaran Oscar Mulero i Kessell el dijous 2 de novembre, i Crim i Babylon Circus l’endemà.

Concerts a Sant Feliu

A l’escenari de la plaça de Sant Feliu hi actuaran Belda & Sanjosex, amb el seu espectacle Càntut, i Judit Nedderman, el dissabte 28 d’octubre a les 20 h. Al mateix espai s’hi podrà seguir també l’actuació de Guillem Roma i Núria Graham el dia 3 de novembre a les 20 h, i la d’El Petit de Cal Eril i Ina Forsman el 4 de novembre a les 20 h. Totes aquestes actuacions seran gratuïtes.

Per als amants dels balls d’orquestra hi haurà un envelat a la plaça Miquel de Palol, per on passaran l’Orquestra Selvatana (28 d’octubre), la Principal de la Bisbal (31 d’octubre) i l’Orquestra Maravella (4 de novembre). El dia 28, en aquest mateix envelat se celebra el sopar popular a partir de les 21 hores, obert a tots els ciutadans. Cal comprar tiquet anticipadament (15 euros).

Jazz, sardanes i havaneres

El Sunset Jazz Club ha programat nou actuacions durant les Fires, que s’engloben dins del 6è cicle Jazz & Fires. Hi destaquen Les Ânes de Palinkov, Sextet Gerió, Xavi Torres Trio, Petros Klampanis Trio i Gilad Hekselman Trio & Mark Turner.

Tampoc hi faltaran les audicions de sardanes. Se n’han programat vuit en diversos espais de la ciutat. Dins la programació musical també s’hi inclou la cantada d’havaneres a les escales de la Catedral, el diumenge 29 d’octubre, a les 19.15 h, amb el grup Terra Endins.