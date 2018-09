Marxa del Xuixo pels malalts de càncer

Amb el doble objectiu de promoure l’activitat física i de recaptar fons per ajudar els malalts de càncer, aquest diumenge se celebrarà la ja tradicional Marxa del Xuixo, que aquest any arriba a la 17a edició. Se sortirà a les deu del matí del carrer del Poble Sahrauí, a la zona dels Maristes, i partint d’aquest punt els participants faran un recorregut de 8 km per les hortes de Santa Eugènia, el pla dels Socs i la vora del Ter. A mig camí s’oferirà a tots els participants un esmorzar (entrepà i beguda) i a l’arribada podran degustar l’emblemàtic xuixo de Girona.

La marxa l’organitza Oncolliga. En l’última de les activitats impulsades a Girona, el festival benèfic Girona en Moviment, aquesta entitat va aconseguir recaptar 10.000 euros, que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines. En el festival hi van participar una dotzena de ballarins catalans que ballen en companyies de prestigi de tot Europa.