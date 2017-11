Sant Andreu Salou és un petit poble de la comarca del Gironès format per diversos nuclis disseminats i amb nombroses masies envoltades de bosc, com la de Can Bagot. Mentre la dibuixava, en un dia de lluminositat privilegiada, vaig gaudir dels relats de la propietària de la masia i de l’amabilitat dels seus fills.

Dibuix i text: Palmira Bea (Urban Sketchers Girona)